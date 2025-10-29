Превью матча Airwell-Energija — Лиепая

Команда Airwell-Energija в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 15-34. Команда Лиепая, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 42-25. Команда Airwell-Energija в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Лиепая забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Лиепая, в том матче победу одержали хозяева.