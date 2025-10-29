Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Airwell-Energija - Лиепая 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЧемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига: Airwell-EnergijaЛиепая . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Elektrenai Ice Arena.

МСК, Стадион: Elektrenai Ice Arena
Чемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига
Airwell-Energija
Отменен
- : -
29 октября 2025
Лиепая
Превью матча Airwell-Energija — Лиепая

Команда Airwell-Energija в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 15-34. Команда Лиепая, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 42-25. Команда Airwell-Energija в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Лиепая забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Лиепая, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Airwell-Energija
Airwell-Energija
Лиепая
Airwell-Energija
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Лиепая
Лиепая
9:1
Airwell-Energija
Airwell-Energija
Обзор
Комментарии к матчу
