02.11.2025

Смотреть онлайн Иртыш Павлодар - Сарыарка 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КазахстанЧемпионат Казахстана по хоккею: Иртыш ПавлодарСарыарка . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Astana Ice Palace.

МСК, Стадион: Astana Ice Palace
Чемпионат Казахстана по хоккею
Иртыш Павлодар
0 : 5
02 ноября 2025
Сарыарка
Превью матча Иртыш Павлодар — Сарыарка

Команда Иртыш Павлодар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 8 матчей с разницей шайб 10-51. Команда Сарыарка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-23. Команда Иртыш Павлодар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 5. Сарыарка забивает 3, пропускает 2.

НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ

Россия
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен

Швеция
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ

Россия
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига

Финляндия
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ

Германия
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей

Финляндия
Местис
Финляндия
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30