Смотреть онлайн Иртыш Павлодар - Сарыарка 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Казахстан — Чемпионат Казахстана по хоккею: Иртыш Павлодар — Сарыарка . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Astana Ice Palace.
Превью матча Иртыш Павлодар — Сарыарка
Команда Иртыш Павлодар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 8 матчей с разницей шайб 10-51. Команда Сарыарка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-23. Команда Иртыш Павлодар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 5. Сарыарка забивает 3, пропускает 2.