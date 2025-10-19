Смотреть онлайн Geneve Future Hockey U21 - EHC Biel-Bienne Spirit U21 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Geneve Future Hockey U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
Превью матча Geneve Future Hockey U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21
Команда Geneve Future Hockey U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-39. Команда EHC Biel-Bienne Spirit U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 15-13. Команда Geneve Future Hockey U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. EHC Biel-Bienne Spirit U21 забивает 2, пропускает 1.