Смотреть онлайн HC Ambri-Piotta U21 - Lausanne HC Academy U21 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Ambri-Piotta U21 — Lausanne HC Academy U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча HC Ambri-Piotta U21 — Lausanne HC Academy U21
Команда HC Ambri-Piotta U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-14. Команда Lausanne HC Academy U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 13-18. Команда HC Ambri-Piotta U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lausanne HC Academy U21 забивает 1, пропускает 2.