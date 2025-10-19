Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн SC Bern Future U21 - Friborg-Gotteron U21 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: SC Bern Future U21Friborg-Gotteron U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .

МСК
Switzerland U21 Elite
SC Bern Future U21
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Friborg-Gotteron U21
Превью матча SC Bern Future U21 — Friborg-Gotteron U21

Команда SC Bern Future U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 19-23. Команда Friborg-Gotteron U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 10-16. Команда SC Bern Future U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Friborg-Gotteron U21 забивает 1, пропускает 2.

