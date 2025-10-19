Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite : HC Lugano U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .

Превью матча HC Lugano U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21

Команда HC Lugano U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-24. Команда SC Rapperswil-Jona Lakers U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 26-16. Команда HC Lugano U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. SC Rapperswil-Jona Lakers U21 забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды SC Rapperswil-Jona Lakers U21, в том матче победу одержали гостьи.