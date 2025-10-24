Смотреть онлайн EHC Kloten U21 - EHC Biel-Bienne Spirit U21 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: EHC Kloten U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
Превью матча EHC Kloten U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21
Команда EHC Kloten U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-6. Команда EHC Biel-Bienne Spirit U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-15. Команда EHC Kloten U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. EHC Biel-Bienne Spirit U21 забивает 2, пропускает 2.