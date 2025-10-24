Смотреть онлайн Geneve Future Hockey U21 - HC Ambri-Piotta U21 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Geneve Future Hockey U21 — HC Ambri-Piotta U21 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Geneve Future Hockey U21 — HC Ambri-Piotta U21
Команда Geneve Future Hockey U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 27-42. Команда HC Ambri-Piotta U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 17-16. Команда Geneve Future Hockey U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. HC Ambri-Piotta U21 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды HC Ambri-Piotta U21, в том матче победу одержали хозяева.