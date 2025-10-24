Смотреть онлайн Lausanne HC Academy U21 - Scl Young Tigers U21 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Lausanne HC Academy U21 — Scl Young Tigers U21 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Lausanne HC Academy U21 — Scl Young Tigers U21
Команда Lausanne HC Academy U21 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей с разницей шайб 15-21. Команда Scl Young Tigers U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 28-13. Команда Lausanne HC Academy U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Scl Young Tigers U21 забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Scl Young Tigers U21, в том матче победу одержали хозяева.