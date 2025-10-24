Смотреть онлайн HC Lugano U21 - SC Bern Future U21 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Lugano U21 — SC Bern Future U21 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча HC Lugano U21 — SC Bern Future U21
Команда HC Lugano U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-22. Команда SC Bern Future U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-27. Команда HC Lugano U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. SC Bern Future U21 забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды SC Bern Future U21, в том матче победу одержали хозяева.