25.10.2025

Смотреть онлайн Scl Young Tigers U21 - EHC Kloten U21 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Scl Young Tigers U21EHC Kloten U21 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Switzerland U21 Elite
Scl Young Tigers U21
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
EHC Kloten U21
Превью матча Scl Young Tigers U21 — EHC Kloten U21

Команда Scl Young Tigers U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 28-13. Команда EHC Kloten U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 12-12. Команда Scl Young Tigers U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. EHC Kloten U21 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды EHC Kloten U21, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Scl Young Tigers U21
Scl Young Tigers U21
EHC Kloten U21
Scl Young Tigers U21
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
23.11.2025
EHC Kloten U21
EHC Kloten U21
1:7
Scl Young Tigers U21
Scl Young Tigers U21
Обзор
21.09.2025
EHC Kloten U21
EHC Kloten U21
2:1
Scl Young Tigers U21
Scl Young Tigers U21
Обзор
Комментарии к матчу
