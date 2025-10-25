Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite : Scl Young Tigers U21 — EHC Kloten U21 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Scl Young Tigers U21 — EHC Kloten U21

Команда Scl Young Tigers U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 28-13. Команда EHC Kloten U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 12-12. Команда Scl Young Tigers U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. EHC Kloten U21 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды EHC Kloten U21, в том матче победу одержали гостьи.