Рейтинг букмекеров
26.10.2025

Смотреть онлайн GCK Lions U21 - Geneve Future Hockey U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: GCK Lions U21Geneve Future Hockey U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени .

МСК
Switzerland U21 Elite
GCK Lions U21
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Geneve Future Hockey U21
Превью матча GCK Lions U21 — Geneve Future Hockey U21

Команда GCK Lions U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-24. Команда Geneve Future Hockey U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-42. Команда GCK Lions U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Geneve Future Hockey U21 забивает 3, пропускает 4.

иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
