Смотреть онлайн GCK Lions U21 - Geneve Future Hockey U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: GCK Lions U21 — Geneve Future Hockey U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени .
Превью матча GCK Lions U21 — Geneve Future Hockey U21
Команда GCK Lions U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-24. Команда Geneve Future Hockey U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-42. Команда GCK Lions U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Geneve Future Hockey U21 забивает 3, пропускает 4.