Смотреть онлайн HC Ambri-Piotta U21 - SC Rapperswil-Jona Lakers U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Ambri-Piotta U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча HC Ambri-Piotta U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21
Команда HC Ambri-Piotta U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-16. Команда SC Rapperswil-Jona Lakers U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-21. Команда HC Ambri-Piotta U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SC Rapperswil-Jona Lakers U21 забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды SC Rapperswil-Jona Lakers U21, в том матче сыграли вничью.