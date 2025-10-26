Смотреть онлайн HC Ambri-Piotta U21 - SC Rapperswil-Jona Lakers U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Ambri-Piotta U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .