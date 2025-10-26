Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн HC Ambri-Piotta U21 - SC Rapperswil-Jona Lakers U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Ambri-Piotta U21SC Rapperswil-Jona Lakers U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Switzerland U21 Elite
HC Ambri-Piotta U21
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
SC Rapperswil-Jona Lakers U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча HC Ambri-Piotta U21 — SC Rapperswil-Jona Lakers U21

Команда HC Ambri-Piotta U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-16. Команда SC Rapperswil-Jona Lakers U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-21. Команда HC Ambri-Piotta U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SC Rapperswil-Jona Lakers U21 забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды SC Rapperswil-Jona Lakers U21, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

HC Ambri-Piotta U21
HC Ambri-Piotta U21
SC Rapperswil-Jona Lakers U21
HC Ambri-Piotta U21
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
SC Rapperswil-Jona Lakers U21
SC Rapperswil-Jona Lakers U21
0:0
HC Ambri-Piotta U21
HC Ambri-Piotta U21
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30