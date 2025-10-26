Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite : Friborg-Gotteron U21 — HC Lugano U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

Превью матча Friborg-Gotteron U21 — HC Lugano U21

Команда Friborg-Gotteron U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-18. Команда HC Lugano U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-22. Команда Friborg-Gotteron U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. HC Lugano U21 забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды HC Lugano U21, в том матче победу одержали хозяева.