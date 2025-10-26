Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн HC Davos U21 - SC Bern Future U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Davos U21SC Bern Future U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Switzerland U21 Elite
HC Davos U21
Отменен
- : -
26 октября 2025
SC Bern Future U21
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча HC Davos U21 — SC Bern Future U21

Команда HC Davos U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-27. Команда SC Bern Future U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-27. Команда HC Davos U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. SC Bern Future U21 забивает 2, пропускает 3.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Ноября
17:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30