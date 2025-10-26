Смотреть онлайн HC Davos U21 - SC Bern Future U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Davos U21 — SC Bern Future U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча HC Davos U21 — SC Bern Future U21
Команда HC Davos U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-27. Команда SC Bern Future U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-27. Команда HC Davos U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. SC Bern Future U21 забивает 2, пропускает 3.