Смотреть онлайн Lausanne HC Academy U21 - Geneve Future Hockey U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Lausanne HC Academy U21 — Geneve Future Hockey U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Lausanne HC Academy U21 — Geneve Future Hockey U21
Команда Lausanne HC Academy U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 19-22. Команда Geneve Future Hockey U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 27-43. Команда Lausanne HC Academy U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Geneve Future Hockey U21 забивает 3, пропускает 4.