Смотреть онлайн Lausanne HC Academy U21 - Geneve Future Hockey U21 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Lausanne HC Academy U21 — Geneve Future Hockey U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .