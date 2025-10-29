Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite : EV Zug U21 — SC Bern Future U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча EV Zug U21 — SC Bern Future U21

Команда EV Zug U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-32. Команда SC Bern Future U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-27. Команда EV Zug U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. SC Bern Future U21 забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды SC Bern Future U21, в том матче победу одержали гостьи.