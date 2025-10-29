Смотреть онлайн EHC Kloten U21 - HC Davos U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: EHC Kloten U21 — HC Davos U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
Превью матча EHC Kloten U21 — HC Davos U21
Команда EHC Kloten U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-16. Команда HC Davos U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-27. Команда EHC Kloten U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. HC Davos U21 забивает 2, пропускает 3.