Смотреть онлайн HC Ambri-Piotta U21 - GCK Lions U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: HC Ambri-Piotta U21 — GCK Lions U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча HC Ambri-Piotta U21 — GCK Lions U21
Команда HC Ambri-Piotta U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-18. Команда GCK Lions U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-20. Команда HC Ambri-Piotta U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. GCK Lions U21 забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды GCK Lions U21, в том матче сыграли вничью.