Смотреть онлайн Friborg-Gotteron U21 - EHC Biel-Bienne Spirit U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: Friborg-Gotteron U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Friborg-Gotteron U21 — EHC Biel-Bienne Spirit U21
Команда Friborg-Gotteron U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 15-20. Команда EHC Biel-Bienne Spirit U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 24-19. Команда Friborg-Gotteron U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. EHC Biel-Bienne Spirit U21 забивает 2, пропускает 2.