Смотреть онлайн SC Rapperswil-Jona Lakers U21 - Scl Young Tigers U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland U21 Elite: SC Rapperswil-Jona Lakers U21 — Scl Young Tigers U21 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча SC Rapperswil-Jona Lakers U21 — Scl Young Tigers U21
Команда SC Rapperswil-Jona Lakers U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 29-21. Команда Scl Young Tigers U21, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 32-14. Команда SC Rapperswil-Jona Lakers U21 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Scl Young Tigers U21 забивает 3, пропускает 1.