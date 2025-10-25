Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия СМ-Лига U20 : Кярпят (20) — Ваасан Спорт (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Кярпят (20) — Ваасан Спорт (20)

Команда Кярпят (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-31. Команда Ваасан Спорт (20), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-40. Команда Кярпят (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ваасан Спорт (20) забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Кярпят (20), в том матче победу одержали гостьи.