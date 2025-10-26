Смотреть онлайн Кярпят (20) - ТПС (20) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия СМ-Лига U20: Кярпят (20) — ТПС (20) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Кярпят (20) — ТПС (20)
Команда Кярпят (20) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-29. Команда ТПС (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений с разницей шайб 15-25. Команда Кярпят (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ТПС (20) забивает 2, пропускает 3.