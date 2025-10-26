Смотреть онлайн ХИФК (20) - Юкурит U20 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия СМ-Лига U20: ХИФК (20) — Юкурит U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча ХИФК (20) — Юкурит U20
Команда ХИФК (20) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 28-35. Команда Юкурит U20, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-29. Команда ХИФК (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Юкурит U20 забивает 3, пропускает 3.