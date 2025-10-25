Смотреть онлайн Юкурит U20 - Нью-Орлеан Пеликанс U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия СМ-Лига U20: Юкурит U20 — Нью-Орлеан Пеликанс U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
Превью матча Юкурит U20 — Нью-Орлеан Пеликанс U20
Команда Юкурит U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-29. Команда Нью-Орлеан Пеликанс U20, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 35-26. Команда Юкурит U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Нью-Орлеан Пеликанс U20 забивает 4, пропускает 3.