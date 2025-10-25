Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Юкурит U20 - Нью-Орлеан Пеликанс U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия СМ-Лига U20: Юкурит U20Нью-Орлеан Пеликанс U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .

МСК
Финляндия СМ-Лига U20
Юкурит U20
Завершен
5 : 4
25 октября 2025
Нью-Орлеан Пеликанс U20
Нью-Орлеан Пеликанс U20
-
Юкурит U20
-
Нью-Орлеан Пеликанс U20
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Юкурит U20
-
Нью-Орлеан Пеликанс U20
-
Юкурит U20
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Нью-Орлеан Пеликанс U20
-
Юкурит U20
-
Юкурит U20
-
Счет после 3-го периода: 5-4

Превью матча Юкурит U20 — Нью-Орлеан Пеликанс U20

Команда Юкурит U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-29. Команда Нью-Орлеан Пеликанс U20, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 35-26. Команда Юкурит U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Нью-Орлеан Пеликанс U20 забивает 4, пропускает 3.

