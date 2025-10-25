Смотреть онлайн Йокерит U20 - Таппара (20) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия СМ-Лига U20: Йокерит U20 — Таппара (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча Йокерит U20 — Таппара (20)
Команда Йокерит U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 23-27. Команда Таппара (20), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 37-25. Команда Йокерит U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Таппара (20) забивает 4, пропускает 3.