Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20 : Nidaros U20 — Спарта Сарпсборг (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Nidaros U20 — Спарта Сарпсборг (20)

Команда Nidaros U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 16-20. Команда Спарта Сарпсборг (20), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-17. Команда Nidaros U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спарта Сарпсборг (20) забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Nidaros U20, в том матче победу одержали хозяева.