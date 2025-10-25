Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Nidaros U20 - Спарта Сарпсборг (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20: Nidaros U20Спарта Сарпсборг (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Norway Elite U20
Nidaros U20
Отменен
- : -
25 октября 2025
Спарта Сарпсборг (20)
Превью матча Nidaros U20 — Спарта Сарпсборг (20)

Команда Nidaros U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 16-20. Команда Спарта Сарпсборг (20), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-17. Команда Nidaros U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спарта Сарпсборг (20) забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Nidaros U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Nidaros U20
Nidaros U20
Спарта Сарпсборг (20)
Nidaros U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Nidaros U20
Nidaros U20
4:1
Спарта Сарпсборг (20)
Спарта Сарпсборг (20)
Обзор
Комментарии к матчу
