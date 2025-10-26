Смотреть онлайн Лёренског (20) - Сторхамар (20) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20: Лёренског (20) — Сторхамар (20) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Лёренског (20) — Сторхамар (20)
Команда Лёренског (20) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 39-22. Команда Сторхамар (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-18. Команда Лёренског (20) в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Сторхамар (20) забивает 2, пропускает 2.