Смотреть онлайн Сторхамар (20) - Лёренског (20) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20: Сторхамар (20) — Лёренског (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Сторхамар (20) — Лёренског (20)
Команда Сторхамар (20) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 16-18. Команда Лёренског (20), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 39-22. Команда Сторхамар (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лёренског (20) забивает 4, пропускает 2.