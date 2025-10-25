Смотреть онлайн Сторхамар (20) - Лёренског (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20: Сторхамар (20) — Лёренског (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .