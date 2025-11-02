Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20 : Ставангер (20) — Манглеруд Стар (20) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Ставангер (20) — Манглеруд Стар (20)

Команда Ставангер (20) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 31-14. Команда Манглеруд Стар (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 22-41. Команда Ставангер (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Манглеруд Стар (20) забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Ставангер (20), в том матче победу одержали хозяева.