Превью матча Юность Минск — Химик Новополоцк

Команда Юность Минск в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 36-15. Команда Химик Новополоцк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 25-26. Команда Юность Минск в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Химик Новополоцк забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Юность Минск, в том матче победу одержали хозяева.