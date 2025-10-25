Смотреть онлайн Юность Минск - Химик Новополоцк 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Чемпионат Беларуси по хоккею. Экстралига: Юность Минск — Химик Новополоцк, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:40 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый Дворец Юность.
Превью матча Юность Минск — Химик Новополоцк
Команда Юность Минск в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 36-15. Команда Химик Новополоцк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 25-26. Команда Юность Минск в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Химик Новополоцк забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Юность Минск, в том матче победу одержали хозяева.