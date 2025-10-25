Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Славутич - ХК Динамо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьЧемпионат Беларуси по хоккею. Экстралига: СлавутичХК Динамо, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Беларуси по хоккею. Экстралига
Славутич
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
ХК Динамо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Славутич — ХК Динамо

Команда Славутич в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 34-31. Команда ХК Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 34-32. Команда Славутич в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Динамо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Славутич, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Славутич
Славутич
ХК Динамо
Славутич
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.10.2025
Славутич
Славутич
6:1
ХК Динамо
ХК Динамо
Обзор
26.07.2025
Славутич
Славутич
5:4
ХК Динамо
ХК Динамо
Обзор
Игры 1 тур
13.11.2025
Неман Гродно
2:3
Славутич
Завершен
13.11.2025
ХК Динамо
0:1
Юность Минск
Завершен
13.11.2025
ХК Брест
3:1
ХК Лида
Завершен
13.11.2025
Шахтер
1:2
ХК Могилёв
Завершен
12.11.2025
ХК Витебск
4:2
Метталург Ж
Завершен
12.11.2025
Локомотив Орша
3:0
Гомель
Завершен
12.11.2025
Химик Новополоцк
2:1
Авиатор Барановичи
Завершен
11.11.2025
ХК Динамо
1:4
Юность Минск
Завершен
11.11.2025
ХК Брест
5:4
ХК Лида
Завершен
11.11.2025
Шахтер
4:1
ХК Могилёв
Завершен
11.11.2025
Неман Гродно
1:4
Славутич
Завершен
10.11.2025
ХК Витебск
2:1
Метталург Ж
Завершен
10.11.2025
Локомотив Орша
1:4
Гомель
Завершен
10.11.2025
Химик Новополоцк
7:1
Авиатор Барановичи
Завершен
08.11.2025
Локомотив Орша
-:-
ХК Лида
Отложен
08.11.2025
ХК Витебск
-:-
Шахтер
Отложен
07.11.2025
ХК Динамо
-:-
ХК Могилёв
Отложен
07.11.2025
Юность Минск
3:5
Славутич
Завершен
07.11.2025
Гомель
3:4
Химик Новополоцк
Завершен
07.11.2025
Метталург Ж
0:3
Юность Минск
Завершен
07.11.2025
Гомель
3:4
ХК Лида
Завершен
07.11.2025
ХК Динамо
4:0
Локомотив Орша
Завершен
07.11.2025
Химик Новополоцк
3:4
Шахтер
Завершен
06.11.2025
ХК Витебск
-:-
Шахтер
Отменен
06.11.2025
Локомотив Орша
-:-
ХК Лида
Отложен
06.11.2025
ХК Брест
3:2
ХК Могилёв
Завершен
06.11.2025
ХК Витебск
3:0
Славутич
Завершен
06.11.2025
Неман Гродно
3:2
Авиатор Барановичи
Завершен
05.11.2025
Метталург Ж
1:0
Юность Минск
Завершен
05.11.2025
Гомель
1:4
ХК Лида
Завершен
05.11.2025
ХК Динамо
4:3
Локомотив Орша
Завершен
05.11.2025
Химик Новополоцк
3:2
Шахтер
Завершен
01.11.2025
Локомотив Орша
1:3
Юность Минск
Завершен
01.11.2025
Неман Гродно
3:5
Шахтер
Завершен
01.11.2025
Гомель
4:1
ХК Могилёв
Завершен
31.10.2025
Метталург Ж
3:4
Славутич
Завершен
31.10.2025
ХК Витебск
2:0
Авиатор Барановичи
Завершен
31.10.2025
ХК Динамо
3:0
ХК Лида
Завершен
31.10.2025
ХК Брест
8:1
Химик Новополоцк
Завершен
30.10.2025
Локомотив Орша
-:-
Юность Минск
Отменен
30.10.2025
Неман Гродно
-:-
Шахтер
Отменен
30.10.2025
Гомель
-:-
ХК Могилёв
Отменен
29.10.2025
ХК Витебск
6:2
Авиатор Барановичи
Завершен
29.10.2025
ХК Динамо
3:1
ХК Лида
Завершен
29.10.2025
ХК Брест
7:1
Химик Новополоцк
Завершен
29.10.2025
Метталург Ж
-:-
Славутич
Отменен
26.10.2025
Локомотив Орша
2:3
Метталург Ж
Завершен
26.10.2025
Авиатор Барановичи
0:2
Гомель
Завершен
26.10.2025
ХК Лида
1:4
ХК Витебск
Завершен
25.10.2025
Славутич
3:1
ХК Динамо
Завершен
25.10.2025
Неман Гродно
4:2
ХК Могилёв
Завершен
25.10.2025
Шахтер
4:1
ХК Брест
Завершен
25.10.2025
Юность Минск
3:2
Химик Новополоцк
Завершен
24.10.2025
Авиатор Барановичи
1:2
Гомель
Завершен
23.10.2025
Юность Минск
3:2
Химик Новополоцк
Завершен
23.10.2025
Славутич
6:1
ХК Динамо
Завершен
23.10.2025
ХК Могилёв
-:-
Неман Гродно
Отложен
23.10.2025
Шахтер
2:1
ХК Брест
Завершен
20.10.2025
Юность Минск
-:-
Шахтер
Отменен
20.10.2025
Метталург Ж
-:-
ХК Динамо
Отменен
20.10.2025
Локомотив Орша
-:-
ХК Витебск
Отменен
20.10.2025
Славутич
-:-
Гомель
Отменен
19.10.2025
ХК Лида
0:2
Неман Гродно
Завершен
19.10.2025
ХК Могилёв
3:2
Химик Новополоцк
Завершен
18.10.2025
Славутич
-:-
Гомель
Отменен
17.10.2025
Авиатор Барановичи
4:2
ХК Брест
Завершен
17.10.2025
ХК Лида
4:2
Неман Гродно
Завершен
17.10.2025
ХК Могилёв
3:6
Химик Новополоцк
Завершен
14.10.2025
ХК Лида
-:-
Метталург Ж
Отменен
14.10.2025
Авиатор Барановичи
-:-
ХК Динамо
Отменен
14.10.2025
ХК Могилёв
-:-
ХК Витебск
Отменен
13.10.2025
Юность Минск
-:-
ХК Брест
Отменен
13.10.2025
Славутич
-:-
Локомотив Орша
Отменен
13.10.2025
Химик Новополоцк
-:-
Неман Гродно
Отменен
12.10.2025
ХК Лида
-:-
Метталург Ж
Отменен
12.10.2025
ХК Могилёв
1:5
ХК Витебск
Завершен
12.10.2025
Авиатор Барановичи
2:6
ХК Динамо
Завершен
11.10.2025
Славутич
5:1
Локомотив Орша
Завершен
11.10.2025
Шахтер
7:3
Гомель
Завершен
11.10.2025
Химик Новополоцк
4:3
Неман Гродно
Завершен
11.10.2025
Юность Минск
2:1
ХК Брест
Завершен
08.10.2025
Неман Гродно
-:-
ХК Брест
Отменен
08.10.2025
ХК Витебск
-:-
Шахтер
Отменен
08.10.2025
ХК Лида
-:-
Локомотив Орша
Отменен
07.10.2025
Гомель
-:-
Химик Новополоцк
Отменен
06.10.2025
ХК Витебск
-:-
Шахтер
Отменен
06.10.2025
Неман Гродно
-:-
ХК Брест
Отменен
05.10.2025
ХК Динамо
7:1
ХК Могилёв
Завершен
05.10.2025
Гомель
3:1
Химик Новополоцк
Завершен
02.10.2025
Шахтер
-:-
ХК Динамо
Отменен
02.10.2025
ХК Лида
-:-
Славутич
Отменен
02.10.2025
Авиатор Барановичи
-:-
Локомотив Орша
Отменен
02.10.2025
Юность Минск
-:-
Неман Гродно
Отменен
01.10.2025
ХК Брест
-:-
Гомель
Отменен
01.10.2025
Химик Новополоцк
0:3
ХК Витебск
Завершен
01.10.2025
ХК Могилёв
-:-
Метталург Ж
Отменен
30.09.2025
Шахтер
-:-
ХК Динамо
Отменен
30.09.2025
ХК Лида
-:-
Славутич
Отменен
30.09.2025
Авиатор Барановичи
-:-
Локомотив Орша
Отменен
30.09.2025
Юность Минск
-:-
Неман Гродно
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30