Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Чемпионат Беларуси по хоккею. Экстралига : Славутич — ХК Динамо , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Славутич — ХК Динамо

Команда Славутич в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 34-31. Команда ХК Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 34-32. Команда Славутич в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Динамо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Славутич, в том матче победу одержали хозяева.