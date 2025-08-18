18.08.2025
Смотреть онлайн Сахалинские Акулы U20 - СКА-Карелия 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Сахалинские Акулы U20 — СКА-Карелия . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Завершен
4 : 3
18 августа 2025
Превью матча Сахалинские Акулы U20 — СКА-Карелия
Комментарии к матчу