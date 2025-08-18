Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Чайка U20 - Толпар U20 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): Чайка U20Толпар U20 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Чайка U20
Завершен
4 : 2
18 августа 2025
Толпар U20
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Чайка U20 — Толпар U20

История последних встреч

Чайка U20
Чайка U20
Толпар U20
Чайка U20
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
15.01.2026
Чайка U20
Чайка U20
1:2
Толпар U20
Толпар U20
Обзор
13.01.2026
Чайка U20
Чайка U20
3:1
Толпар U20
Толпар U20
Обзор
11.09.2025
Толпар U20
Толпар U20
2:3
Чайка U20
Чайка U20
Обзор
10.09.2025
Толпар U20
Толпар U20
5:2
Чайка U20
Чайка U20
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Международный
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
17 Февраля
18:00
Локомотив Локомотив
Нефтехимик Нефтехимик
17 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Металлург Металлург
17 Февраля
17:30
Авангард Авангард
AK Барс AK Барс
17 Февраля
16:30
Автомобилист Автомобилист
ХК Сочи ХК Сочи
17 Февраля
17:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Горняк Учалы Горняк Учалы
17 Февраля
18:30
Алмаз U20 Алмаз U20
МХК Спартак МХК Спартак
17 Февраля
18:30
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Февраля
23:00