Смотреть онлайн Авто U20 - Локо-Юниор 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Авто U20 — Локо-Юниор . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Превью матча Авто U20 — Локо-Юниор
Команда Авто U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-4. Команда Локо-Юниор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 22-4. Команда Авто U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Локо-Юниор забивает 2, пропускает 0.