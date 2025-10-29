Смотреть онлайн Norrtalje IK - Сурахаммарс ИФ 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Norrtalje IK — Сурахаммарс ИФ . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Norrtalje IK — Сурахаммарс ИФ
Команда Norrtalje IK в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-8. Команда Сурахаммарс ИФ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 9-9. Команда Norrtalje IK в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сурахаммарс ИФ забивает 1, пропускает 1.