Смотреть онлайн Фалу - Clemensnas HC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Фалу — Clemensnas HC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lugnets Ishall.
Превью матча Фалу — Clemensnas HC
Команда Фалу в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 7-11. Команда Clemensnas HC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 6-12. Команда Фалу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Clemensnas HC забивает 1, пропускает 1.