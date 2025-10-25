Смотреть онлайн Сундсваль - Lindlövens IF 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Сундсваль — Lindlövens IF . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gärdehov.
Превью матча Сундсваль — Lindlövens IF
Команда Сундсваль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 13-6. Команда Lindlövens IF, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 17-4. Команда Сундсваль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lindlövens IF забивает 2, пропускает 0.