Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей : Кируна ИФ — Худиксваль . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lombiahallen .

Превью матча Кируна ИФ — Худиксваль

Команда Кируна ИФ в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-8. Команда Худиксваль, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 13-7. Команда Кируна ИФ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Худиксваль забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Худиксваль, в том матче победу одержали хозяева.