Смотреть онлайн Väsby IK HK - Питео 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Väsby IK HK — Питео . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vilundaparkens Ishall.
Превью матча Väsby IK HK — Питео
Команда Väsby IK HK в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-16. Команда Питео, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 16-7. Команда Väsby IK HK в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Питео забивает 2, пропускает 1.