26.10.2025
Смотреть онлайн Каликс - Стромсбро ИФ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Каликс — Стромсбро ИФ . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ishallen Fururinken.
МСК, Стадион: Ishallen Fururinken
Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-1
Счет после 3-го периода: 0-2
