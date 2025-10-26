Смотреть онлайн Сундсваль - Форшага 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Сундсваль — Форшага . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gärdehov.
Превью матча Сундсваль — Форшага
Команда Сундсваль в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 16-8. Команда Форшага, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-1. Команда Сундсваль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Форшага забивает 1, пропускает 0.