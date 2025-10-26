Смотреть онлайн Väsby IK HK - Боденс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Väsby IK HK — Боденс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vilundaparkens Ishall.
Превью матча Väsby IK HK — Боденс
Команда Väsby IK HK в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 19-22. Команда Боденс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-3. Команда Väsby IK HK в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Боденс забивает 1, пропускает 0.