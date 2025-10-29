Смотреть онлайн ХК СК Энчёпинг - Соллентуна 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: ХК СК Энчёпинг — Соллентуна . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bahco Hall Enkoping.
Превью матча ХК СК Энчёпинг — Соллентуна
Команда ХК СК Энчёпинг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 6-14. Команда Соллентуна, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-18. Команда ХК СК Энчёпинг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Соллентуна забивает 2, пропускает 2.