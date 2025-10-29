Смотреть онлайн Худиксваль - Арланда Вингс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Худиксваль — Арланда Вингс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Glysishallen.
Превью матча Худиксваль — Арланда Вингс
Команда Худиксваль в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 14-7. Команда Арланда Вингс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 7-8. Команда Худиксваль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арланда Вингс забивает 1, пропускает 1.