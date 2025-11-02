Смотреть онлайн Форшага - Соллентуна 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Форшага — Соллентуна . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Angevi Ishall.
Превью матча Форшага — Соллентуна
Команда Форшага в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-4. Команда Соллентуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-20. Команда Форшага в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Соллентуна забивает 2, пропускает 2.