Смотреть онлайн Мэристад Болс ХК - Грипен Нючёпинг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Мэристад Болс ХК — Грипен Нючёпинг . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Katrinhallen Ishall.
Превью матча Мэристад Болс ХК — Грипен Нючёпинг
Команда Мэристад Болс ХК в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-9. Команда Грипен Нючёпинг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 16-36. Команда Мэристад Болс ХК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Грипен Нючёпинг забивает 2, пропускает 4.