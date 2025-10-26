Смотреть онлайн ХК Карлскруна - Грясторпс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: ХК Карлскруна — Грясторпс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NKT Arena Karlskrona.
Превью матча ХК Карлскруна — Грясторпс
Команда ХК Карлскруна в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 35-18. Команда Грясторпс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-15. Команда ХК Карлскруна в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Грясторпс забивает 1, пропускает 2.