Смотреть онлайн ХК Дален - Ханвикенс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: ХК Дален — Ханвикенс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Smedjehov.
Превью матча ХК Дален — Ханвикенс
Команда ХК Дален в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 3-9. Команда Ханвикенс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-11. Команда ХК Дален в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ханвикенс забивает 1, пропускает 1.