Смотреть онлайн Тингсридс - Kungalv IK 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. ХоккейЭттан. Хоккей: Тингсридс — Kungalv IK . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelson Garden Arena.
Превью матча Тингсридс — Kungalv IK
Команда Тингсридс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 18-13. Команда Kungalv IK, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 9-14. Команда Тингсридс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Kungalv IK забивает 1, пропускает 1.